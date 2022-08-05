شاهد من يبنع.. "أمطار الفجر والرعد" و"المدني" يرسل تحذيراته

وتركزت الأمطار الغزيرة على بعض من المراكز والقرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية وجبال رضوى وسالت على إثرها بعض من الشعاب، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.