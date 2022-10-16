تدخل طبي بمدينة الملك فهد الطبية لترميم كسر بالحوض لمريضة سرطان دون جراحة

وأوضح استشاري أشعة العظام والعضلات والأشعة التداخلية اللاوعائية، أن الطريقة المثلى لعلاج مثل هذه الآلام؛ هي تثبيت الكسر لتخفيف الألم، وتسهيل عمل تمارين التأهيل للمريضة؛ لافتًا إلى أن هذه التقنية بدأت قبل سنوات وأثبتت نجاحها للمرضى الذين لا يحتاجون الجراحة أو يصعب القيام بها بسبب حالتهم الحرجة كمرضى هشاشة العظام؛ موضحًا أن الإجراء يتم عن طريق فتحة في الجلد من 2 إلى 3 ملم تحت التخدير الموضعي أو العام، وتستغرق قرابة الساعتين في الجلسة واحدة.