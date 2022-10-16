تدخل طبي بمدينة الملك فهد الطبية لترميم كسر بالحوض لمريضة سرطان دون جراحة

نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك فهد الطبية، في تثبيت كسر في العظم العجزي بمنطقة الحوض لمريضة سرطان، عن طريق وضع مسمار معدني طبي باستخدام الأشعة التداخلية دون جراحة.
وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني أن المريضة المصابة بسرطان الثدي من الدرجة الرابعة، والذي وصل للعظام؛ تعاني من آلام في أسفل الظهر ولديها صعوبة كبيرة بالقيام والجلوس، وبعد عمل الأشعة والفحوصات اتضح أن لديها كسورًا في أكثر من منطقة من ضمنها منطقة الحوض.
وأوضح استشاري أشعة العظام والعضلات والأشعة التداخلية اللاوعائية، أن الطريقة المثلى لعلاج مثل هذه الآلام؛ هي تثبيت الكسر لتخفيف الألم، وتسهيل عمل تمارين التأهيل للمريضة؛ لافتًا إلى أن هذه التقنية بدأت قبل سنوات وأثبتت نجاحها للمرضى الذين لا يحتاجون الجراحة أو يصعب القيام بها بسبب حالتهم الحرجة كمرضى هشاشة العظام؛ موضحًا أن الإجراء يتم عن طريق فتحة في الجلد من 2 إلى 3 ملم تحت التخدير الموضعي أو العام، وتستغرق قرابة الساعتين في الجلسة واحدة.