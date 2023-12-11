319 عملية وأكثر من ألف كشف.. "الندوة" تنفذ قافلة طبية في تشاد

من جانبهم ثمّن المسؤولون التشاديون هذه الجهود الإنسانية التي تبذلها الندوة العالمية في تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمجتمع التشادي، وعلى رأسهم الأمين العام لوزارة الصحة العامة والمفتش العام الذي أشاد بدور المملكة حكومة وشعبًا فيما تُقَدمه من برامج هادفة لبلاده وفي مقدمتها البرامج الصحية التي تسهم في علاج المواطنين من العلل والأمراض المزمنة.