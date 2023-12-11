319 عملية وأكثر من ألف كشف.. "الندوة" تنفذ قافلة طبية في تشاد

اختُتمت فعاليات القافلة الطبية الجراحية السابعة التي أقامتها "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في مستشفى (الأم والطفل) ومستشفى (فرشا زراف) بالعاصمة التشادية إنجامينا لمدة سبعة أيام، أنجزت خلالها (319) عملية جراحية و(1034) كشفًا طبيًّا.
من جانبهم ثمّن المسؤولون التشاديون هذه الجهود الإنسانية التي تبذلها الندوة العالمية في تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمجتمع التشادي، وعلى رأسهم الأمين العام لوزارة الصحة العامة والمفتش العام الذي أشاد بدور المملكة حكومة وشعبًا فيما تُقَدمه من برامج هادفة لبلاده وفي مقدمتها البرامج الصحية التي تسهم في علاج المواطنين من العلل والأمراض المزمنة.
وضمت القافلة أطباء استشاريين متخصصين في الجراحة العامة وجراحة الأطفال والغدد والمسالك البولية والعظام، الذين أجروا عمليات نوعية دقيقة، وشهدت إقبالًا من المرضى من مختلف المدن والأقاليم التشادية، الذين عبّروا عن ابتهاجهم بالقافلة وامتنانهم للندوة العالمية التي جددت فيهم الأمل بسبب ظروفهم وضعف إمكاناتهم.
وقدّم رئيس القافلة الدكتور (فهد الزهراني) شكره للحكومة التشادية على حسن تعاونها وتسهيلها لإجراءات القافلة ودعمها بكل التسهيلات، كما شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الأعمال الخيرية والإنسانية في مختلف بقاع العالم.