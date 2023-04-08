جمعية الحديبية بمكة توزّع 45 ألف وجبة "إفطار صائم" في الحرم منذ بداية رمضان

وزعت جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة، أكثر من 45.000 وجبة إفطار صائم في المسجد الحرام وساحاته خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وقال مدير عام جمعية الحديبية منصور بن عبد الوهاب الحنيطي: تهدف الجمعية لتقديم خدماتها للأسر المحتاجة بمكة المكرمة، ويقود مجلسها كوكبة من أهل العلم والخبرة من كوادر وطنية مؤهلة.
وأضاف: لدى الجمعية العديد من المشاريع الإنسانية؛ منها مشروع تفطير الصائمين في المسجد الحرام الذي يهدف إلى توزيع 90 ألف وجبة خلال الشهر الكريم، بواقع 3000 آلاف وجبة جافة يوميًّا في ساحات المسجد الحرام، وبرنامج "بسمة يتيم" الذي يهتم بتقديم الكسوة والهدايا للأيتام، مع إقامة البرامج الترفيهية التي ترسم البسمة على محياهم.
وأردف "الحنيطي": يستهدف مشروع تفريج كربة تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة من المساعدات العينية والمالية، وتزويدهم بالأجهزة الكهربائية، وتسديد فواتير الكهرباء، ومشروع "سلة الخير" يهدف لتوزيع المواد الغذائية الرمضانية، مستمر طوال العام.
وتابع: تنفذ الجمعية مشروع "الحقيبة المدرسية"، وهو مشروع مخصص للأيتام وأبناء الأسر المستفيدة، وتهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية لإعانتهم في تحصيل درجات عالية؛ حتى يكونوا أعضاء نافعين يخدمون دينهم ووطنهم وقيادتهم.
وقال "الحنيطي": تشرفت الجمعية بتنفيذ مشروع "سقيا الماء"، يهتم بتوزيع عبوات الماء على ضيوف الرحمن، والتوزيع من خلال مساجد مكة المكرمة ومنازل الأسر المستفيدة، وكذلك لدينا برنامج لترميم المنازل كليًّا أو جزئيًّا، مخصص للأسر الأشدّ حاجة تحت مسمّى "إعمار المنازل".
وأشار إلى أن من أبرز برامج الجمعية برنامج "ينابيع العطاء" الذي يهتمّ بدعم وتأهيل الأسر وتمكينهم من العمل وتحويلهم من أسر مستفيدة إلى أسر منتجة، وفق برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وناشد مدير عام جمعية الحديبية رجال الأعمال وأهل الخير، بدعم الجمعية حتى تواصل في الخير والعطاء والتخفيف عن الأسر المحتاجة، سائلًا الله أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم ودعم برامج ومشاريع الجمعية.
من جانب آخر، ومن خلال الشراكات المجتمعية التي تعقدها جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية مع مختلف الجهات والقطاعات؛ شارك عدد من منسوبي جمعية التنمية الأهلية بخميس مشيط، في المبادرات الميدانية التي تقيمها الجمعية خلال الشهر الفضيل، والتي تتمثل في توزيع وجبات الإفطار التي استفاد منها عدد كبير من قاصدي بيت الله الحرام.