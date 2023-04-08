جمعية الحديبية بمكة توزّع 45 ألف وجبة "إفطار صائم" في الحرم منذ بداية رمضان

وأضاف: لدى الجمعية العديد من المشاريع الإنسانية؛ منها مشروع تفطير الصائمين في المسجد الحرام الذي يهدف إلى توزيع 90 ألف وجبة خلال الشهر الكريم، بواقع 3000 آلاف وجبة جافة يوميًّا في ساحات المسجد الحرام، وبرنامج "بسمة يتيم" الذي يهتم بتقديم الكسوة والهدايا للأيتام، مع إقامة البرامج الترفيهية التي ترسم البسمة على محياهم.