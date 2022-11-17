"التعليم" تعلن بدء التقديم على مسار التميُّز للابتعاث في نسخته الثالثة

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا إلى 5 مايو 2023م، فيما سيكون إعلان النتائج بعد المفاضلة ابتداءً من شهر يونيو 2023م، مؤكدةً أنه على الراغبين بالتقدّم لمسار التميّز الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار.