"الدرويش": قطاع السياحة السعودية شهد نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة

شاركت الهيئة السعودية للسياحة في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر المقام في العاصمة القطرية الدوحة من ٢٠ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، امتدادًا لمشاركاتها الإقليمية والدولية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وتسليط الأضواء على الوجهات والتجارب والمنتجات السياحية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية، ومد الجسور مع شركائها من داخل السعودية وخارجها.
وأقيم جناح السعودية على مساحة 250 مترًا مربعًا، ويضم منصات لمطوري المنتجات ومقدمي الخدمات السياحية في السعودية، ويحتضن مساحة خاصة لمقدمي الخدمات لضيوف الرحمن تحت مظلة "نسك"، المنصة الموحدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتميز الجناح بطابع أصيل، يعكس الثقافة السعودية الأصيلة.
وشارك في جناح السعودية أكثر من ٢٠ جهة وشركة سعودية من مطوري الوجهات والمشاريع السياحية، مثل نيوم، وكروز السعودية، والبحر الأحمر الدولية، إضافة إلى منظمي الرحلات والفنادق، وشركات السياحة والسفر، وشركات الطيران الوطنية، إلى جانب شركات العمرة وتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
وقال عبدالكريم بن يوسف الدرويش، رئيس أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة: "لقد شهد قطاع السياحة السعودية نموًّا مطردًا في السنوات الأخيرة؛ ما جعلها الوجهة السياحية الأسرع نموًّا في العالم. وقد رحبنا بأكثر من 16 مليون سائح في النصف الأول من هذا العام".
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض في وقت أصبحت فيه زيارة السعودية أسهل من أي وقت مضى، مع توافُر العديد من خيارات التأشيرة، مثل التأشيرة السياحية التي تتيح كذلك أداء العمرة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، إضافة لإتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة لحاملي تأشيرات الزيارة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الشنغن، فضلاً عن مواطني 63 دولة من حول العالم.