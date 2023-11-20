"الدرويش": قطاع السياحة السعودية شهد نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض في وقت أصبحت فيه زيارة السعودية أسهل من أي وقت مضى، مع توافُر العديد من خيارات التأشيرة، مثل التأشيرة السياحية التي تتيح كذلك أداء العمرة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، إضافة لإتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة لحاملي تأشيرات الزيارة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الشنغن، فضلاً عن مواطني 63 دولة من حول العالم.