محافظ جدة يزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي للوقوف على مستوى الخدمات

تفقَّد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، مطارَ الملك عبدالعزيز الدولي، واطّلع على سير العمل والخطّة التشغيلية لخدمة المسافرين.
وكان في استقباله: رئيسُ مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذيّ للشركة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، وعددٌ من مديري الجهات الحكومية بالمطار.
وبدأت جولة المحافظ من الصالة رقم 1؛ حيث اطّلع على سير العمل وما تقدِّمه من تسهيلات لخدمة المسافرين وخلق تجربة سفر أكثر راحةً ويسرًا، كما تجوَّل في منطقة السفر الداخلي والدولي ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.
وشملت الجولة منطقةَ الإجراءات الأمنية للمسافرين، ومنصات الجوازات والتأشيرات السياحية، ومنطقة الجمارك، والجهات الأمنية والتشغيلية، ومواقع الخدمات المختلفة التي تُقدم في مطار الملك عبد العزيز؛ حيث استمع محافظ جدة لشرحٍ عن الإجراءات والتسهيلات المقدّمة وكيفية إنهاء إجراءات المسافرين.