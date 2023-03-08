محافظ جدة يزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي للوقوف على مستوى الخدمات

وبدأت جولة المحافظ من الصالة رقم 1؛ حيث اطّلع على سير العمل وما تقدِّمه من تسهيلات لخدمة المسافرين وخلق تجربة سفر أكثر راحةً ويسرًا، كما تجوَّل في منطقة السفر الداخلي والدولي ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.