"إغاثي الملك سلمان" يسلم اللجنة العليا للإغاثة اليمنية 100 طن من التمور

على صعيد آخر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عدداً من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة و المياه والإصحاح البيئي بجمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعددٌ من المسؤولين السودانيين، وفريق من المركز.