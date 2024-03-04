"إغاثي الملك سلمان" يسلم اللجنة العليا للإغاثة اليمنية 100 طن من التمور

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم في محافظة عدن اللجنة العليا للإغاثة اليمنية 100 طن من التمور مقدمة من المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.
وأوضح منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه أن دفعة التمور المقدمة من المملكة العربية السعودية سيتم توزيعها على المستحقين، مثمنًا دعم المملكة لبلاده في مختلف المجالات الإنسانية الإغاثية والتنموية.
ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
على صعيد آخر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عدداً من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة و المياه والإصحاح البيئي بجمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعددٌ من المسؤولين السودانيين، وفريق من المركز.
ويشمل التدشين دعم بالأجهزة الطبية لأقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات لعدة مستشفيات بسبع ولايات في السودان، منها خمسة مستشفيات بولايات شرق السودان، وثلاثة منها بمدينة بورتسودان هي مستشفى الأطفال والحوادث والتقدم، إضافة لمستشفى كسلا ومستشفى القضارف ، يستفيد منها أكثر من 4 ملايين شخص، فيما جرى تزويد أقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات بالمستشفيات في مدن دنقلا والدبة وعطبرة وشندي وكوستي وود مدني بالأجهزة الطبية، استفاد منها أكثر من 5 ملايين شخص.
وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي تم إعادة تأهيل محطة الشاحنات لتحلية المياه بمدينة بورتسودان، يستفيد منها 750 ألف فرد في أكثر من 50 حياً بمدينة بورتسودان، إضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه لتوفير مياه نقية صالحة للشرب، يستفيد منها 4 مستشفيات هي الحوادث والأطفال والصدرية والنفسية.
وتشمل المشروعات التي دعمتها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة إنشاء محطة أكسجين علاجي جديدة لإنتاج 30 متراً في الساعة بمستشفى الحوادث التعليمي؛ للإسهام في تغطية احتياج المدينة والولاية بمحلياتها المختلفة، فضلاً عن الصيانة الضرورية والعاجلة لمحطة الأكسجين بمستشفى عثمان دقنه.
وشمل التدشين إنشاء 24 محطة سقيا حديثة تعمل بالطاقة الشمسية بولايات سنار والجزيرة والشمالية، يستفيد منها 300 ألف فرد.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوداني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.