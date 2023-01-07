"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية تصل إلى غزيرة ورياح وزخات من البَرَد على الأجزاء الجنوبية منها

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى أعلى من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية تتحوّل شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.