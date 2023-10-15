بوجود نخبة من الخبراء المزارعين.. تواصل فعاليات موسم التمور بالمدينة المنورة والإنتاج يتجاوز "50" مليون كجم

وأبان أن كميات إنتاج التمور بالمنطقة خلال الثلاثة الأشهر الماضية بلغت "42" مليون كيلوجرام، بقيمة تتجاوز "530" مليون ريال، مشيرًا إلى إصدار أذونات لـ"314" إرسالية تمور عن طريق محجر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بقيمة قاربت "30" مليون ريال، وحجم يتجاوز "8.7" مليون كيلوجرام خلال الفترة ذاتها، لافتًا النظر إلى تنظيم دخول ما يزيد على "79" ألف سيارة مورّدة لسوق التمور من مزارع المنطقة، وتواجد الفرق الرقابية ميدانيًّا على مدار الساعة؛ للكشف على المنتجات الواردة والتأكد من سلامتها، وتنفيذ الجولات الرقابية والإرشادية.