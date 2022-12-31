"عين تدعل" أنموذجًا.. "عيون العلا" مثالٌ أثريٌّ حيٌّ يشهد على حضارات منذ آلاف السنين

وحدد أهل العلا قديمًا نظامًا، يُمكِّنهم من التوزيع العادل لمياه العين، استخدموا فيه الطنطورة، وهي ساعة شمسية قديمة، اعتمدت عليها المدينة القديمة لتحديد فصول السنة، وتقسيم المياه الجوفية. فبحسب ملامسة ظل الطنطورة الأحجار التي أمامها يقع الاختيار على المزارعين الذين سيحصلون على الماء من العين. ويتولى مهمة التوزيع رجل يدعى "مقوم العين".