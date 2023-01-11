دروس علمية وترجمات شرعية.. إحصائيات الشؤون التوجيهية بـ"الحرمين" خلال شهر

وبلغت ساعات البث للدروس العلمية 39.53.60 ساعة، واستفاد من المحتوى التوجيهي الرقمي 46.487 شخصًا، والمقرأة الإلكترونية 4.795 مستفيدًا، والحلقات القرآنية 8.340 شخصًا، وبلغت ساعات الإقراء 2.309 ساعات.