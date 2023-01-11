دروس علمية وترجمات شرعية.. إحصائيات الشؤون التوجيهية بـ"الحرمين" خلال شهر

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز إحصائيات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية من تاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ إلى تاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديمَ الدروس العلمية حضوريًّا لـ25.640 مستفيدًا، وترجمة المسائل الشرعية لـ10.005 مستفيدين.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أن برنامج إجابة السائلين ميدانيًّا، استفاد منه 22.760 شخصًا؛ فيما استفاد من إجابة السائلين عبر الهاتف 12.255 شخصًا.
وبلغ إجمالي الإهداءات التوجيهية 10.329؛ فيما استفاد من الإهداءات العلمية 7.003 أشخاص، وبلغ إجمالي المصاحف المهداة 55.100 مصحف، واستفاد من الدروس العلمية عبر المنصات الرقمية 17.556 مستفيدًا.
وبلغت ساعات البث للدروس العلمية 39.53.60 ساعة، واستفاد من المحتوى التوجيهي الرقمي 46.487 شخصًا، والمقرأة الإلكترونية 4.795 مستفيدًا، والحلقات القرآنية 8.340 شخصًا، وبلغت ساعات الإقراء 2.309 ساعات.