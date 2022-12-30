بالفيديو.. شابان يُوثِّقان حادثًا مروريًّا مزدوجًا تعرَّضا له

وتفصيلاً، بحسب مقطع نشرته قناة "العربية"، ظهر شابان في فيديو على جانب أحد الطرق السريعة يتحدثان عن الأمطار.. وما إن بدأ الآخر في الحديث حتى دهمتهم سيارة بسرعة عالية بعد فقدان قائدها السيطرة عليها حتى اصطدمت بسيارتهما التي كانت تقف إلى بجوارهما؛ واستقرت في الطريق. ولم يصب أي منهما بأذى، وحمدا الله على نجاتهما وسلامتها، وسجدا شكرًا لله على لطفه بهما.