"ورقة فوق طاولة".. "المسند": مساحة الدول ذات الجبال الشاهقة أكبر من المعلن!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن الدول ذات التضاريس الشديدة والجبال الشاهقة مساحتها حقيقة أكبر من المعلن؛ إذ إن المساحة المعلنة يُقصد بها مساحة الأرض على افتراض أنها مستوية، ولكن التضرس الشديد لطبوغرافية الأرض يجعل المساحة أكبر من المعلن.
وأوضح "المسند"، يقول: "على سبيل المثال: احسب مساحة ورقة A4 وُضعت فوق طاولة، ثم قم بثني الورقة حتى تتقوس ثم احسب المساحة مرة أخرى كم شكلت من مساحة الطاولة؟ ستجد أن المساحة التي تستحوذها الورقة المنحنية من مساحة الطاولة أصغر من الأولى، ولكن مساحة الورقة حقيقة لم تتغير.. هل وصلت الفكرة؟".
وأردف، عبر حسابه على "إكس": "لذا تشاهد في بعض الحقول الزراعية حركة ذكية من بعض المزارعين في بعض الدول المتقدمة، حيث يقوم المزارع بعمل تموجات في أرضه حتى تزيد المساحة بنسبة تتناسب وكثرة وارتفاع التموجات، ومن ثم يحصل على زيادة في مساحة المحصول المزروع".