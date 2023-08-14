"ورقة فوق طاولة".. "المسند": مساحة الدول ذات الجبال الشاهقة أكبر من المعلن!

وأردف، عبر حسابه على "إكس": "لذا تشاهد في بعض الحقول الزراعية حركة ذكية من بعض المزارعين في بعض الدول المتقدمة، حيث يقوم المزارع بعمل تموجات في أرضه حتى تزيد المساحة بنسبة تتناسب وكثرة وارتفاع التموجات، ومن ثم يحصل على زيادة في مساحة المحصول المزروع".