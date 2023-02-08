"سدايا" توقّع مذكرة تفاهم لإعداد النشء في برمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع مركز الذكاء الاصطناعي للتدريب؛ بهدف إعداد النشء لعلوم المستقبل، خصوصًا في مجالَيْ برمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي، ضمن عملها في تعزيز التعليم والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.