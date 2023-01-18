معهد الإدارة العامة يحصل على شهادة المستوى البرونزي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

تسلم شهادة الجائزة نائب مدير عام المعهد للخدمات المشتركة الدكتور ياسر هوساوي؛ خلال حفل التكريم الذي أقُيمت فعالياته اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بمشاركة عدد من الجهات الفائزة بالجائزة التي تستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية والتعليمية والصحية والزراعية وغير الربحية والحكومية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الإنتاجية وتحقيق رضا المستفيدين. كما تهدف إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز.