معهد الإدارة العامة يحصل على شهادة المستوى البرونزي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

حصل معهد الإدارة العامة على شهادة تحقيق المستوى البرونزي لفئة الهيئات والمؤسسات من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، في دورتها السادسة 2022م، وذلك للعام الثاني على التوالي.
تسلم شهادة الجائزة نائب مدير عام المعهد للخدمات المشتركة الدكتور ياسر هوساوي؛ خلال حفل التكريم الذي أقُيمت فعالياته اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بمشاركة عدد من الجهات الفائزة بالجائزة التي تستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية والتعليمية والصحية والزراعية وغير الربحية والحكومية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الإنتاجية وتحقيق رضا المستفيدين. كما تهدف إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز.
وقد عبَّر الدكتور ياسر هوساوي عن سعادته بحصول معهد الإدارة العامة على هذه الجائزة، والتي تعد واحدة من أكبر وأعلى الجوائز والأوسمة في المملكة العربية السعودية.
مؤكداً أن هذا التميز الذي حققه المعهد؛ يأتي تتويجاً لجهود القائمين عليه جميعاً، وبدعم من قيادتنا الرشيدة، يرعاها الله.
وعبر عن شكره لمدير عام المعهد وكافة منسوبيه ومنسوباته على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا التميز والإنجاز.
وأضاف: "هذه الجائزة تعني لنا الكثير، فقد حصل عليها المعهد للمرة الثانية على التوالي. ومتمنياً أن تكون السنوات القادمة حافلة بالإنجازات وبالمستويات الأعلى منها".