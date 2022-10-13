"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم عند 3.1% في سبتمبر 2022

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 3.1% خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنةً بشهر أغسطس الماضي.
ويعد معدل التضخم الأعلى منذ يونيو 2021 أي منذ 15 شهرًا، حيث بلغ آنذاك 6.2%.
وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا إلى 107.90 نقطة خلال سبتمبر 2022 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ104.69 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأرجعت الهيئة ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3% وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.2%.
وارتفع معدل التضخم في كل من "مكة المكرمة" و"الهفوف" و"جدة" و"المدينة المنورة" و"سكاكا" و"أبها" و"تبوك" و"حائل" و"بريدة".
في المقابل، انخفض التضخم في كل من "عرعر" و"الباحة" و"الرياض" و"جازان" و"الدمام" و"الطائف"، وسجّل معدلًا سالبًا في "نجران".