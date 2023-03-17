اتّفاق بين المملكة وبريطانيا على تعزيز التواصل التنمويّ وتبادل البيانات والخبرات

وترأس وفدَ المملكة المستشارُ بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعضوية ممثّلي وزارتَي الخارجية والمالية، والصندوق السعودي للتنمية. كما حضر الجلسة الختامية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية في وزارة الخارجية، ومن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني؛ اللورد طارق محمود أحمد، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية؛ فيجاي رانجاراجان.