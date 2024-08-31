"القيادة" تهنئ ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك ماليزيا، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.