اتفاقية لدمج منصات القطاع الصحي واعتماد "صحتي" منصة قطاعية لتقديم الخدمات الصحية

وتسهم هذه الاتفاقية في زيادة نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى النضج الرقمي، إلى جانب تحقيق مستوى أفضل للخدمات، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.‬