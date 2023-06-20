الخطوط السعودية تتقدم 11 مركزاً عالمياً في تصنيف سكاي تراكس

وكانت الخطوط السعودية قد قفزت من المركز 82 إلى 51 في عام 2017 وإلى المركز 26 في عام 2021 وحصلت لقب أكثر شركات الطيران تحسناً في كلا العامين.

وتعد جائزة «سكاي تراكس» السنوية، التي أطلقت في عام 1999، بمثابة جائزة الأوسكار في صناعة الطيران، كما أنها أهم معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران بالعالم.