محليات

الخطوط السعودية تتقدم 11 مركزاً عالمياً في تصنيف سكاي تراكس

حصدت المرتبة 23 في ترتيب أفضل شركات الطيران للعام 2023م
الخطوط السعودية
الخطوط السعودية

تقدمت الخطوط السعودية 11 مركزاً في تصنيف "سكاي تراكس" بحصولها على المركز 23 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالمياً لعام 2023م، من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم، وجاء إعلان ذلك خلال معرض باريس الجوي 2023 "لوبورجيه" في نسخته 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الخطوط السعودية قد قفزت من المركز 82 إلى 51 في عام 2017 وإلى المركز 26 في عام 2021 وحصلت لقب أكثر شركات الطيران تحسناً في كلا العامين.

وتعد جائزة «سكاي تراكس» السنوية، التي أطلقت في عام 1999، بمثابة جائزة الأوسكار في صناعة الطيران، كما أنها أهم معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران بالعالم.

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