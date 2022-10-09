41 مئوية.. الأحساء أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الأحساء سجّلت 41 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والعلا وحفر الباطن 40 مئوية، ثم المدينة المنوّرة ورفحاء 39 درجة مئوية، والدمام ووادي الدواسر وشرورة والخرج 38 درجة، وكل من الرياض وبريدة والدوادمي والقنفذة 37 درجة.