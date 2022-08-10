لقياس نجاح خطط الطوارئ.. فرضية هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بمدينة بريدة

نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للكوارث، أمس، فرضية هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بمدينة بريدة، بمشاركة الجهات الأمنية والصحية والخدمية.
وجرى خلال الفرضية تنفيذ أعمال أمانة المنطقة بمتابعة المناطق الحرجة ومباشرة فرق طوارئ السيول للتجمعات السطحية للمياه والتجهيزات الخاصة بسحب التجمعات السطحية وتوفير وسائل السلامة لفرق العمل وآلية التصعيد، إضافة إلى استعراض أعمال الدفاع المدني بتسلم القيادة الميدانية للحدث، وتأمين غرفة العمليات المتنقلة بالموقع، وطلب الدعم والإسناد، والتنسيق ما بين الجهات المشاركة وأعمال البحث والإنقاذ، باستخدام قوارب الإنقاذ والفرق المخصصة للإنقاذ والبنادق الهوائية، ونقل المحتجزين بالحافلات ونقل المصابين إلى منطقة الفرز الطبي.
وتهدف الفرضية إلى قياس نجاح خطط الطوارئ من خلال التأكّد من الجاهزية والاستعدادات وفعالية التنسيق وقنوات التواصل ما بين فرق العمل والجهات الأخرى، والتعرف على مدى الإلمام بالمهام والمسؤوليات من قبل المشاركين، إضافة إلى اكتساب الخبرة الإدارية والميدانية للتعامل مع الحالات المماثلة، وكذلك التعرف على الإيجابيات وتطويرها والسلبيات ومعالجتها.