لقياس نجاح خطط الطوارئ.. فرضية هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بمدينة بريدة

وتهدف الفرضية إلى قياس نجاح خطط الطوارئ من خلال التأكّد من الجاهزية والاستعدادات وفعالية التنسيق وقنوات التواصل ما بين فرق العمل والجهات الأخرى، والتعرف على مدى الإلمام بالمهام والمسؤوليات من قبل المشاركين، إضافة إلى اكتساب الخبرة الإدارية والميدانية للتعامل مع الحالات المماثلة، وكذلك التعرف على الإيجابيات وتطويرها والسلبيات ومعالجتها.