غدًا انطلاق مزاد "خام لوجيستيك" .. لا تفوّت الفرصة

تعلن شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ عن انطلاق مزاد "خام لوجيستيك" غدًا الإثنين 2025-11-3، والذي سيُقام حضورياً في قاعة التخصصي، وإلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
يطرح المزاد فرصة فريدة بموقع استراتيجي مميز بمدينة الرياض، تتمثل في أرض خام مميزة بحي دعكنة جنوب الرياض مع تنوع في الاستخدامات تشمل الصناعي والمستودعات والسكني الخفيف بمساحة 1,000,000 مترًا مربعًا .
كتيب المزاد: https://bit.ly/4hkbQBv
ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك، لما يتميز به العقار المطروح من تنوع في الاستخدام، وبموقع مميز يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين. كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0538883027 - 0552204959 – 920003566