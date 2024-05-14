طقس الثلاثاء.. "الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منهما.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.