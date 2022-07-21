من اليوم وحتى الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية تُصحَب بالسيول على بعض مناطق المملكة

وتوقع المركز أن تبدأ الحالة اليوم الخميس بأمطار متوسطة تصل إلى الغزيرة من غد الجمعة حتى الاثنين، على جازان: (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبو عريش، الطوال، جازان، فرسان) ونجران: (حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة)، وعسير: (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة)، ويمتد تأثيرها من السبت إلى الاثنين على الباحة: (الباحة، وبلجرشي، والعقيق، والقرى)، وتمتد إلى (قلوة، والمخواة، والحجرة).