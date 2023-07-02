أمين "التعاون الإسلامي" يدعو لتدابير ضد تكرار حوادث تدنيس المصحف

وقال الأمين العام: إنه "للأسف، في اليوم الأول من تلك المناسبة الميمونة، عندما كان جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك؛ تم ارتكاب عمل حقير من تدنيس المصحف الشريف خارج المسجد المركزي في ستوكهولم، عاصمة السويد"، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة الرد المناسب على ذلك الإجراء.