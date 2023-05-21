هطولات وحبات بَرَد.. "الحصيني": تتفاوت والرياض حاضرة مع 6 مناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يُتوقع بحسب النماذج العددية للطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح غد الإثنين، أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الأمطار "من خفيفة الى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مناطق الرياض؛ خاصة جنوبها، وتشمل: الباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية وشرق منطقة مكة المكرّمة".
وأضاف: الأمطار "تمتد إلى أجزاءٍ من اليمن والإمارات وعُمان وقطر والكويت؛ تُسبق برياحٍ نشطة مغبرة -إلا أن يصرفها الله-".