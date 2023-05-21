هطولات وحبات بَرَد.. "الحصيني": تتفاوت والرياض حاضرة مع 6 مناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يُتوقع بحسب النماذج العددية للطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح غد الإثنين، أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر.