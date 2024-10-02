وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الإيراني مستجدات الأوضاع بالمنطقة والعالم

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء في الدوحة، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وبحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم.