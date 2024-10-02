وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الإيراني مستجدات الأوضاع بالمنطقة والعالم

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء في الدوحة، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وبحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم.
وتفصيلاً، نقل وزير الخارجية خلال اللقاء تحيات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله –، لفخامته، وحمَّله الرئيس الإيراني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -أيدهما الله-.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.