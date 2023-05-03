مروّجو مواد مخدّرة وقيادة بتهور.. مرتكبو عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الباحة قاد مركبته بتهور وصدم مركبات في طريق عام، واتضح أنه في حالة غير طبيعية، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.