مروّجو مواد مخدّرة وقيادة بتهور.. مرتكبو عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الباحة قاد مركبته بتهور وصدم مركبات في طريق عام، واتضح أنه في حالة غير طبيعية، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفي جدة، تمّ القبض على مواطن ومخالف قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، كما ألقت القوات الأمنية بالدمام القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الشبو المخدر.
وفي حفر الباطن، ألقت قوات الأمن القبض على 10 أشخاص قاموا بترويج مادة الميثافيتامين المخدر "الشبو".
وفي جزيرة فرسان تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمين مصريان ومواطن قاموا بتهريب ونقل وتلقي المواد المخدرة، وبحوزتهم مبلغ 470 ألفاً و950 ريالا وهواتف متنقلة.