بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
استعرض "الأمن العام" في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها.
وأشار مقطع الفيديو، الذي حمل اسم "في قبضة رجال الأمن"، إلى القبض على مقيم في جازان من الجنسية اليمنية وثلاثة مواطنين؛ قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالي.
وأورد المقطع القبض على مواطن في القصيم؛ قام بترويج مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته أسلحة بيضاء وهواتف متنقلة.
وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مخالف لنظام أمن الحدود في جازان من الجنسية اليمنية؛ قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.
وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام أيضًا القبض على تنظيم عصابي في الرياض مكوَّن من مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الباكستانية؛ قاموا باتخاذ شقق أوكارًا لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(26.000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مستخدمين أربع مركبات لتسهيل تنقلاتهم.
وعرض المقطع عملية القبض على مواطن في جدة؛ قام بإشعال النار في مركبة آخر لخلاف سابق بينهما.
ولفت الفيديو إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود في القنفذة؛ قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين.
وبحسب الفيديو، أُلقي القبض على مواطن في النبهانية؛ قام بإتلاف جهاز صراف آلي بتكسيره.