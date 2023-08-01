بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام أيضًا القبض على تنظيم عصابي في الرياض مكوَّن من مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الباكستانية؛ قاموا باتخاذ شقق أوكارًا لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(26.000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مستخدمين أربع مركبات لتسهيل تنقلاتهم.