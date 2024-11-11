"الأرصاد" يسجل حضورًا إعلاميًا بنسبة 87.8% في عام 2024

ويعكس هذا الإنجاز التطور الملحوظ في تقديم محتوى مرئي ومسموع عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يُبرز نجاح المركز في إيصال رسالته بفعالية إلى جميع شرائح المجتمع والجهات المستفيدة. جاء ذلك في دراسة أعدتها مؤسسة متخصصة في مجال الأبحاث والدراسات الإعلامية، والتي رصدت نشاط المركز وفعاليته وحضوره الإعلامي البارز في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات الإعلام الجديد على مدار العام وخصوصًا في المواسم والمناسبات الكبرى.