أمير جازان يترأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة

وقال: إن برامج التوطين ضمن الأولويات في الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها القيادة الرشيدة، منوهًا بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعوائد المستقبلية لها على الوطن والمواطن.