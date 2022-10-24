أمير جازان يترأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة

ترأس أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، بقاعة الاجتماعات الكبرى في الإمارة.
وأشاد أمير جازان، في مستهل الاجتماع، بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مؤشرات التوطين بالمنطقة، والتي تمثلت في انخفاض نسبة البطالة وارتفاع نسبة التوطين في سوق العمل.
وقال: إن برامج التوطين ضمن الأولويات في الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها القيادة الرشيدة، منوهًا بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعوائد المستقبلية لها على الوطن والمواطن.
وشدد على مضاعفة الجهود لتوليد المزيد من الوظائف وتمكين شباب وفتيات الوطن من فرص العمل لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج الوطني المبارك.
وجرى خلال الاجتماع استعراض البطاقة التعريفية لمنطقة جازان (مؤشرات سوق العمل)، ومناقشة توصيات الاجتماع السابق للجنة التنفيذية بما يحقق اعتمادها من اللجنة العليا، وعرض المهن والأنشطة المُقترح توطينها في المرحلة القادمة لخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي بالمنطقة.
كما استعرض الاجتماع إحصائيات ملتقى جازان "تمكين وتوطين" الذي دُشن مؤخرًا برعاية كريمة من أمير المنطقة.
حضر الاجتماع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام برنامج التوطين المهندس أحمد القنفذي، وأعضاء اللجنة.