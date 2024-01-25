"العساف": الاستراتيجية الوطنية للطيران تستهدف زيادة المسافرين إلى 330 مليونًا سنويًا بحلول 2030م

يذكر أن فعالية "منتدى عالم تجربة العميل"، توفر للمشاركين من مختلف الدول فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف المعايير العالمية في مجال تجربة العميل، التي تسهم في تحقيق النجاح والتميز لأي منظمة، وتشمل العديد من المحاور المهمة والجلسات الحوارية، بما في ذلك الإستراتيجيات التي تسهم في تحسين تجربة العميل، وتركز على كيفية قياس تجارب العملاء والفرص المتاحة لتحسينها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة تفاعلات العملاء، إضافةً إلى موضوعات أخرى ذات صلة بالصناعات الحيوية المختلفة.