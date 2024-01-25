"العساف": الاستراتيجية الوطنية للطيران تستهدف زيادة المسافرين إلى 330 مليونًا سنويًا بحلول 2030م

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في جلسة حوارية بعنوان "كيف ننمي تجربة الزائر لتصبح الأفضل"، وذلك على هامش فعالية "منتدى عالم تجربة العميل" الذي نظمته جمعية تجربة العميل في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير 2024م، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبمشاركة خبراء محليين ودوليين.
وأكدت الهيئة في الجلسة الحوارية قدمها مدير عام الامتياز والتطوير بقطاع الجودة وتجربة المسافر المهندس حسين بن سلطان العساف، أن العمل بشكل مستمر على تحسين تجربة المسافرين.
وبيّن أن دور الهيئة يتمثل في المراقبة والتقييم وبناء الحد الأدنى من معايير جودة الخدمة المطلوبة خلال السفر جواً ويترجم ذلك من خلال عدة برامج تحسن تجربة المسافر ووضعت المعايير والأهداف بشكل طموح وفق أفضل الممارسات العالمية والاعتماد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي يتواءم مع رؤية المملكة 2030 لدفع قطاع الطيران نحو التميز.
ولفت "العساف" إلى أنه لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران واستيعاب زيادة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030م، تركز المملكة على عدة مجالات رئيسة منها: توسيع البنية التحتية, حيث يجري العمل على بناء مطارات جديدة، مثل مطار الملك سلمان الدولي، وتوسيع المطارات القائمة، لاستيعاب الحركة المتزايدة، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين.
وذكر أن الهيئة تقوم بنشر تقارير معايير الأداء التشغيلي شهرياً وتقدم جائزة لأفضل المطارات السعودية سنوياً، مما يؤدي إلى دعم المنافسة الإيجابية بين المطارات, بالإضافة إلى تعزيز الشفافية.
وفي جانب الابتكار والتنمية المستدامة في مجال الطيران، أوضح "العساف" أن الهيئة تعمل مع مطارات المملكة لتنفيذ مشروع نظام التطوير الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين لمراقبة أوقات الانتظار في نقاط الاتصال الرئيسية للمسافرين في مطارات المملكة، وبحلول نهاية هذا العام، سنكون قادرين على قياس أوقات انتظار المسافرين بشكل مباشر باستخدام أحدث التقنيات لتقديم بيانات دقيقة وذات جودة عالية.
وقال مدير عام الامتياز والتطوير: الهيئة تسعى أن تكون أقرب للمسافرين بحيث يمكنهم التواصل معها بسهولة عبر عدة قنوات رقمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال مركز الاتصال رقم 1929، والموقع الإلكتروني، وخدمة الواتساب، والبريد الإلكتروني، والتواصل الاجتماعي (منصة X) لضمان وصول سريع وقنوات رقمية فعالة.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بالبرامج والمبادرات المقدمة لتحسين تجربة المسافر أثناء سفره جوًا، وأهمّ وأحدث الموضوعات المتعلقة بالتحوّل نحو الابتكار وعوائده على هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن فعالية "منتدى عالم تجربة العميل"، توفر للمشاركين من مختلف الدول فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف المعايير العالمية في مجال تجربة العميل، التي تسهم في تحقيق النجاح والتميز لأي منظمة، وتشمل العديد من المحاور المهمة والجلسات الحوارية، بما في ذلك الإستراتيجيات التي تسهم في تحسين تجربة العميل، وتركز على كيفية قياس تجارب العملاء والفرص المتاحة لتحسينها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة تفاعلات العملاء، إضافةً إلى موضوعات أخرى ذات صلة بالصناعات الحيوية المختلفة.