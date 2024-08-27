جمال السحُب على الشاطئ يستقطب زوار واجهة الحريضة البحرية بعسير

استوقفت مشاهد السحب الكثيفة التي غطت اليوم سماء مركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر، زوار منطقة عسير وعابري الطريق الدولي جازان- جدة، وزادها جمالًا حجب تلك السحب أشعة الشمس عن مياه البحر وتشكيل مظلة على واجهة الحريضة البحرية في مشهد رباني بديع وأخّاذ تكتسيه المنطقة خلال موسم الصيف في سهولها ومرتفعاتها.
وقد صاحب هذا التنوع المناخي انخفاض في درجات الحرارة، مما جذب ورغّب ضيوفها وزوَّارها في البقاء على شواطئ البحر، مستمتعين بمشاهد أمواج السحب في السماء وهدوء أمواج البحر.
وأكد الباحث والمهتم بالتقويم الزراعي في منطقة عسير الدكتور عبدالله علي الموسى أن السحب المرصودة على شاطئ واجهة الحريضة البحرية ينتج عنها غالبًا الأمطار التضاريسية، وهي تحدث نتيجة تأثير التضاريس التي تدفع الهواء الرطب في المناطق الساحلية على الصعود إلى أعلى، فيبرد ويتكاثف بخار الماء مكونًا سحبًا، تسقط الأمطار على المناطق الجبلية والمرتفعات وبغزارة خاصة في شهر أغسطس.