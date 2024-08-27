جمال السحُب على الشاطئ يستقطب زوار واجهة الحريضة البحرية بعسير

وأكد الباحث والمهتم بالتقويم الزراعي في منطقة عسير الدكتور عبدالله علي الموسى أن السحب المرصودة على شاطئ واجهة الحريضة البحرية ينتج عنها غالبًا الأمطار التضاريسية، وهي تحدث نتيجة تأثير التضاريس التي تدفع الهواء الرطب في المناطق الساحلية على الصعود إلى أعلى، فيبرد ويتكاثف بخار الماء مكونًا سحبًا، تسقط الأمطار على المناطق الجبلية والمرتفعات وبغزارة خاصة في شهر أغسطس.