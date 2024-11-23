الأولى من نوعها.. اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة والشركات الكبرى، على تحقيق مستهدفات القطاع، وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، في ظل توقعاتٍ أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخُطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجدّدة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.