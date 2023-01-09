"إغاثي الملك" يوزّع 5.055 كرتون تمور للنازحين بمأرب ويقدم مساعدات إيوائية للمتضررين في المهرة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 5.055 كرتونًا من التمور للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، يستفيد منها 30.330 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن.
كما قام المركز بتقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من حريق اندلع مؤخرًا في إحدى المخيمات بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، وشملت المساعدات المقدمة توزيع 57 حقيبة إيوائية استفاد منها 399 متضررًا.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني؛ جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
على جانب آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.020 سلة غذائية للنازحين في مخيم منى كومبوري بولاية بورنو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 6.120 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا.