"إغاثي الملك" يوزّع 5.055 كرتون تمور للنازحين بمأرب ويقدم مساعدات إيوائية للمتضررين في المهرة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 5.055 كرتونًا من التمور للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، يستفيد منها 30.330 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن.