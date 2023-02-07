"الشؤون الإسلامية" بمكة تبدأ تركيب الفواصل الزجاجية للمساجد

ويأتي المشروع ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة للعناية ببيوت الله والمحافظة عليها؛ بما يهيئ الأجواء المناسبة للمصلين كي يؤدوا العبادة بكل طمأنينة وسكينة، وتأكيد رسالة الوزارة بتوفير أعلى معايير الجودة والمواصفات لمواكبة رؤية المملكة 2030.