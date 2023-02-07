"الشؤون الإسلامية" بمكة تبدأ تركيب الفواصل الزجاجية للمساجد

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ مشروع تركيب الفواصل الزجاجية لعدد من المساجد والجوامع بمحافظات المنطقة.
وبلغ عدد المساجد في المرحلة الأولى 100 مسجد، على مساحة بإجمالي (١٨٩٥٠م٢).
ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل للأجهزة الكهربائية ووحدات التكييف بالجوامع والمساجد المستهدفة في هذه المرحلة.
ويأتي المشروع ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة للعناية ببيوت الله والمحافظة عليها؛ بما يهيئ الأجواء المناسبة للمصلين كي يؤدوا العبادة بكل طمأنينة وسكينة، وتأكيد رسالة الوزارة بتوفير أعلى معايير الجودة والمواصفات لمواكبة رؤية المملكة 2030.