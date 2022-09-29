معهد الإدارة العامة يشارك بـ77 كتابًا متخصصًا في معرض الرياض الدولي للكتاب

وأشار "المطيري" إلى أن أهم كتب المعهد التي ستُعرض في الجناح: كتاب (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. رؤية ملك قائد)، الذي أصدره المعهد، ويرصد فيه الإنجازات التي حققها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صعيد التنظيم الإداري لأجهزة الدولة، وقفزات التنمية الشاملة التي تحققت بدعمه في مجالات التعليم، والتدريب، والصحة، والتحولات الاجتماعية، كما يقدم الكتاب شهادات إشادة من قادة العالم وشخصيات بارزة دوليًّا، بجهوده الكبيرة -أيده الله- كما ستُعرض في الجناح كتب متخصصة أخرى.