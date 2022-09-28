ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مكة والرياض

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (5) آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.