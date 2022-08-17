وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام

قامت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية -ممثلة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين- بتوزيع المظلات على قاصدات البيت الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف.
وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير، أن منسوبات الوكالة يقمن بتوزيع المظلات على قاصدات البيت العتيق؛ في بادرة إنسانية نبيلة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس أثناء تأديتهن للمناسك التعبدية بروحانية.
ورفعت "الجفير" الشكر لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على اهتمامها وحرصها لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية والتي هي تنفيذ لتوجيهات الرئيس العام في ضرورة تجويد المنظومة النسائية والارتقاء بها بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.