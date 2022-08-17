وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام

ورفعت "الجفير" الشكر لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على اهتمامها وحرصها لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية والتي هي تنفيذ لتوجيهات الرئيس العام في ضرورة تجويد المنظومة النسائية والارتقاء بها بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.