بعد غد.. السعودية تحتفل بالأسبوع العالمي "للرضاعة الطبيعية"

تحتفل السعودية بعد غد (الخميس) بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يقام سنويًّا من 1 إلى 7 أغسطس، بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الرضّع في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا الاحتفال تكريمًا لإعلان إينوشنتي الذي وُقع في أغسطس 1990 بمشاركة واضعي السياسات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومؤسسات أخرى، بهدف حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتوقع أن تساعد زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية لتصل إلى المستويات الدولية في إنقاذ أكثر من 800,000 حياة سنويًّا، معظمها لأطفال دون ستة أشهر.
وتقلل الرضاعة الطبيعية من مخاطر إصابة الأمهات بسرطان الثدي وسرطان المبيض والسكري من النمط 2 وأمراض القلب.
ويشير تقدير المنظمة إلى أن زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية يمكن أن تحول دون وقوع 20,000 حالة وفاة سنويًّا بسبب سرطان الثدي.