بعد غد.. السعودية تحتفل بالأسبوع العالمي "للرضاعة الطبيعية"

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتوقع أن تساعد زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية لتصل إلى المستويات الدولية في إنقاذ أكثر من 800,000 حياة سنويًّا، معظمها لأطفال دون ستة أشهر.