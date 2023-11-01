اتفاقية بين "موانئ" و"الصحة" لتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية في الموانئ وعلى السفن

كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في مراقبة ورصد الأمراض المعدية في الموانئ والمناطق المحيطة بها، وتطبيق إجراءات مكافحتها، وتقييم فعالية إجراءات المكافحة، وأيضاً: المراقبة الصحية للسفن القادمة من رحلات دولية؛ لضمان خلوها من المخاطر على الصحة العامة، من خلال عدة إجراءات تشمل: مراجعة الوثائق الصحية للسفن، وتطبيق التفتيش الصحي، والإشراف على جميع الإجراءات الصحية المطبّقة بها، ووضع خطط الوقاية، وكذلك خطط التواصل بين جميع الجهات العاملة في الموانئ لتبادل المعلومات، والإبلاغ عن مخاطر الصحة العامة، والإجراءات التصحيحية المطبّقة بشأنها.