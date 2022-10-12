"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على جازان وعسير ومرتفعات الباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 38 على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10 -25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.