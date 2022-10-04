عبر تقنية الواقع الافتراضي.. مرتادو "معرض الكتاب" يزورون تونس وهم في الرياض

يقدم جناح تونس، دولة الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، عدة فعّاليات ثقافية لزوّار ومرتادي المعرض؛ تُعرفهم بالثقافة التونسية، والإبداع الفكري والأدبي التونسي، كما تُعرفهم ببعض معالم ومدن تونس من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي.
وأوضحت مديرة المشاريع بمركز تونس الدولي للاتصال الرقمي نورس الرويسي لـ"سبق"، أن جناح تونس يتيح لزوّاره في معرض الرياض للكتاب، معايشة تجارب واقع افتراضي، يشاهدون من خلالها بعض المعالم والأماكن والمدن في تونس.
وأضافت، أن من بين هذه التجارب زيارة حصن الغازي في جزيرة جربة، وسيرافقهم مرشد سياحي داخل التجربة، يقودهم ويبين لهم تاريخ المكان، كما تضم تجارب الواقع الافتراضي فيلم زيارة إلى مدينة قليبية، وهي مدينة بحرية مصنفة على أنها تحتضن أحد أفضل سبعة شواطئ في العالم، وتتضمن الزيارة أيضاً القيام بجولة بحرية للصيد مع الصيادين في قليبية، ويشاهدون مراحل عملية الصيد كاملة.
وبينت نورس الرويسي، أن تجارب الواقع الافتراضي تشمل زيارة إلى مسرح الحمامات ويعيشون كواليس تنظيم حفل مهرجان الحمامات الدولي، ومشاهدة جزء من حفل المهرجان، ويحصلون بذلك على تجربة كاملة عن المهرجان قبل وبعد انطلاق المهرجان، إضافة إلى تجارب واقع افتراضي لمعالم في تونس العاصمة وجزيرة جربة.
وذكرت أن تجارب الواقع الافتراضي تحظى بإقبال من زوّار جناح تونس، مشيرة إلى أن الجناح يعرض لزوّار المعرض أيضاً كتباً صوتية من إنتاج المركز ومؤسسات ناشئة أخرى.