عبر تقنية الواقع الافتراضي.. مرتادو "معرض الكتاب" يزورون تونس وهم في الرياض

وأضافت، أن من بين هذه التجارب زيارة حصن الغازي في جزيرة جربة، وسيرافقهم مرشد سياحي داخل التجربة، يقودهم ويبين لهم تاريخ المكان، كما تضم تجارب الواقع الافتراضي فيلم زيارة إلى مدينة قليبية، وهي مدينة بحرية مصنفة على أنها تحتضن أحد أفضل سبعة شواطئ في العالم، وتتضمن الزيارة أيضاً القيام بجولة بحرية للصيد مع الصيادين في قليبية، ويشاهدون مراحل عملية الصيد كاملة.