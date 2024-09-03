نائب أمير الشرقية يرأس الاجتماع الثاني لـ"تطوير جزيرة دارين وتاروت"

وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة "دارين وتاروت"، التي تهدف إلى رفع تنافسية الجزيرة، ورفع مستوى التنمية وجودة الحياة فيها، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل، والإسهام في الحفاظ على المواقع البيئة والتاريخية، والاستفادة من الميزات النسبية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.