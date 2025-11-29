معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية يطلق مسارات جديدة ضمن برنامج: "رافد الحرمين"

ويشتمل برنامج تدريب الحجاج على ثلاثة مسارات رئيسة؛ وهي: معايشة تجربة الحج، والنسك، والأنظمة والخدمات؛ ويركز كل مسار على تزويد الحاج بالمعرفة الضرورية للتعامل مع المواقف المحتملة خلال رحلة الحج؛ بدءًا من مرحلة ما قبل الوصول وحتى مرحلة المغادرة.