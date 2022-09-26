برئاسة "الراجحي".. انعقاد الاجتماع الثامن لوزراء العمل بمجلس التعاون

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ منها: قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل ونتائج لجنة دراسة تطوير الأعمال، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن التعاون الدولي، وتجارب دول مجلس التعاون.