طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة وجازان الأعلى بـ 30 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بدرجتَيْن مئويتَيْن.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، شرورة 29 مئوية، والقنفذة 28 درجة، وجدة ونجران ووادي الدواسر 27 درجة، ومكة المكرّمة وينبع وبيشة 25 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بدرجتَيْن مئويتَيْن، تليها عرعر وسكاكا والقريات 3 مئوية، تبوك 4 مئوية.
وسجّلت الباحة وعرعر وسكاكا وطريف وحفر الباطن ورفحاء والرياض والدمام وبريدة وحائل والطائف والأحساء والقريات والخرج والمجمعة أعلى رطوبة 100% و95%.