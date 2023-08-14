"سدايا" و" Google Cloud" تدربان ألف امرأة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي

وبلغ عدد المتخصصات في مجال التقنية خلال المرحلة ألأولى 300 امرأة بينما من غير المتخصصات نحو 700 يمثلن جميعاً: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ومصر، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا، وتنزانيا، وسوريا، وتركيا، والجزائر، وكينيا، والهند، والأردن، والبرازيل، وغامبيا، وفيتنام، وأوغندا، وسوازيلاند، ولبنان، وليسوتو، والعراق، والمملكة المتحدة، والسودان، وتونس، ومولدوفا، واوزبكستان، وليبيريا.